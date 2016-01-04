В 1 сезон

В 1 сезоне 1 серии сериала «Сыр в мышеловке» Ю Чон возвращается в университет после завершения службы в армии. Хон Соль подозревает, что популярный старшекурсник скрывает злобу на окружающих под видом чрезмерной вежливости.