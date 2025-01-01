Меню
Зачарованные, список сезонов

Charmed 16+
Год выпуска 1998
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The WB

Рейтинг сериала

8.3
7.2 IMDb
Список сезонов сериала «Зачарованные»
Зачарованные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 7 октября 1998 - 26 мая 1999
 
Зачарованные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 30 сентября 1999 - 18 мая 2000
 
Зачарованные - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 5 октября 2000 - 17 мая 2001
 
Зачарованные - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 4 октября 2001 - 16 мая 2002
 
Зачарованные - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
23 эпизода 22 сентября 2002 - 11 мая 2003
 
Зачарованные - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
23 эпизода 28 сентября 2003 - 16 мая 2004
 
Зачарованные - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 12 сентября 2004 - 22 мая 2005
 
Зачарованные - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 25 сентября 2005 - 21 мая 2006
 
