Зачарованные, список сезонов
Charmed
16+
Год выпуска
1998
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
The WB
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Зачарованные»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
7 октября 1998 - 26 мая 1999
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
30 сентября 1999 - 18 мая 2000
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
5 октября 2000 - 17 мая 2001
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
4 октября 2001 - 16 мая 2002
Сезон 5 / Season 5
23 эпизода
22 сентября 2002 - 11 мая 2003
Сезон 6 / Season 6
23 эпизода
28 сентября 2003 - 16 мая 2004
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
12 сентября 2004 - 22 мая 2005
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
25 сентября 2005 - 21 мая 2006
