В 8 сезоне сериала «Зачарованные» после победы над Занку и Нексусом сестры Холливелл инсценируют собственную смерть. Они мечтают стать другими людьми и жить полноценной жизнью, без ежедневных схваток с демонами. С помощью магии они обретают новые личности. Теперь сестры – собственные кузины: Джо, Дженни и Джули. Однако прошлое не дает Зачарованным уйти на покой. Пейдж, являющаяся не только ведьмой, но и хранителем, чувствует зов своих подопечных. Не в силах бороться с постоянным «звоном в ушах», она находит новую ведьму – юную Билли, которую ей предстоит обучить и защитить от опасности.