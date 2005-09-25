Меню
Зачарованные 1998 - 2006, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Зачарованные
Charmed 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 25 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Зачарованные»

В 8 сезоне сериала «Зачарованные» после победы над Занку и Нексусом сестры Холливелл инсценируют собственную смерть. Они мечтают стать другими людьми и жить полноценной жизнью, без ежедневных схваток с демонами. С помощью магии они обретают новые личности. Теперь сестры – собственные кузины: Джо, Дженни и Джули. Однако прошлое не дает Зачарованным уйти на покой. Пейдж, являющаяся не только ведьмой, но и хранителем, чувствует зов своих подопечных. Не в силах бороться с постоянным «звоном в ушах», она находит новую ведьму – юную Билли, которую ей предстоит обучить и защитить от опасности.

Рейтинг сериала

7.5
7.2 IMDb
Всё ещё Зачарованные и готовые к бою Still Charmed and Kicking
Сезон 8 Серия 1
25 сентября 2005
Преступное намерение в стране чудес Malice in Wonderland
Сезон 8 Серия 2
2 октября 2005
Беги, Пайпер, беги Run, Piper, Run
Сезон 8 Серия 3
9 октября 2005
Отчаянные ведьмы-домохозяйки Desperate Housewitches
Сезон 8 Серия 4
16 октября 2005
Отчаянные ведьмы-домохозяйки Rewitched
Сезон 8 Серия 5
23 октября 2005
Убить Билли: Часть 1 Kill Billie: Vol. 1
Сезон 8 Серия 6
30 октября 2005
Давно потерянное фото The Lost Picture Show
Сезон 8 Серия 7
6 ноября 2005
Битва ведьм Battle of the Hexes
Сезон 8 Серия 8
13 ноября 2005
Фокусы в стиле Халка Hulkus Pocus
Сезон 8 Серия 9
20 ноября 2005
Вслед за Лео Vaya Con Leos
Сезон 8 Серия 10
27 ноября 2005
Мистер и миссис Ведьма Mr. & Mrs. Witch
Сезон 8 Серия 11
8 января 2006
Расплата – ведьма Payback's a Witch
Сезон 8 Серия 12
15 января 2006
Возврат особняка Repo Manor
Сезон 8 Серия 13
22 января 2006
12 разгневанных буддистов 12 Angry Zen
Сезон 8 Серия 14
12 февраля 2006
Последнее искушение Кристи The Last Temptation of Christy
Сезон 8 Серия 15
19 февраля 2006
Обручены и смущены Engaged and Confused
Сезон 8 Серия 16
26 февраля 2006
Новое поколение волшебства Generation Hex
Сезон 8 Серия 17
16 апреля 2006
Разорванная связь The Torn Identity
Сезон 8 Серия 18
23 апреля 2006
Юнг и беспокойство The Jung and the Restless
Сезон 8 Серия 19
30 апреля 2006
Унесённые ведьмами Gone with the Witches
Сезон 8 Серия 20
7 мая 2006
Убить Билли: Часть 2 Kill Billie: Vol. 2
Сезон 8 Серия 21
14 мая 2006
Зачарованные навсегда Forever Charmed
Сезон 8 Серия 22
21 мая 2006
