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Телеканал The WB

О телеканале

The WB  — бывший американский кабельный канал, который проработал с 1995 по 2006 год. Владелец решил закрыть его и после объединения с другой убыточной сетью перезапустить под названием The CW. Несмотря на это, до 2013 года эфир с любимыми американцами шоу шел в формате онлайн.

Контент состоял из большого числа оригинальных проектов, ориентированных на молодого зрителя, продюсеры экспериментировали с жанрами, но популярность начала угасать. Некоторые из передач перешли на новый канал. Российскому зрителю The WB известен по популярным сериалам «Тайны Смолвиля», «Зачарованные» и «Сверхъестественное».

Сериалы
Ангел
Ангел
драма, боевик, ужасы 1999, США
8.0
Сабрина — маленькая ведьма
Сабрина — маленькая ведьма
комедия, семейный, фэнтези 1996, США
0.0
Все сериалы
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