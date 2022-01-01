Телеканал The WB

The WB — бывший американский кабельный канал, который проработал с 1995 по 2006 год. Владелец решил закрыть его и после объединения с другой убыточной сетью перезапустить под названием The CW. Несмотря на это, до 2013 года эфир с любимыми американцами шоу шел в формате онлайн.

Контент состоял из большого числа оригинальных проектов, ориентированных на молодого зрителя, продюсеры экспериментировали с жанрами, но популярность начала угасать. Некоторые из передач перешли на новый канал. Российскому зрителю The WB известен по популярным сериалам «Тайны Смолвиля», «Зачарованные» и «Сверхъестественное».