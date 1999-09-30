Меню
Зачарованные 1998 - 2006 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Зачарованные
Киноафиша Сериалы Зачарованные Сезоны Сезон 2

Charmed 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Зачарованные»

Во 2 сезоне сериала «Зачарованные» три юные ведьмы отмечают годовщину обретения своей силы. Этот праздник совпадает с важным для всех ведьм событием – днем весеннего равноденствия. Однако торжество завершается трагично: один из высших демонов нападает на особняк и похищает семейный гримуар Холливеллов – Книгу Таинств. Прю, уставшая от непрерывной борьбы со злом, готова сдаться и отказаться от своего дара, но Пайпер и Фиби уговаривают ее бороться за свои магические силы. Тем временем Пайпер открывает собственный клуб «P3» и пытается выбрать между вечно занятым хранителем Лео и обаятельным соседом Дэном.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Зачарованные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Испытание ведьмы Witch Trial
Сезон 2 Серия 1
30 сентября 1999
Укусы морали Morality Bites
Сезон 2 Серия 2
7 октября 1999
Нарисованный мир The Painted World
Сезон 2 Серия 3
14 октября 1999
Дьявольская музыка The Devil's Music
Сезон 2 Серия 4
21 октября 1999
Она мужчина, детка, она мужчина! She's a Man, Baby, a Man!
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 1999
Эта древняя чёрная магия That Old Black Magic
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 1999
Они - повсюду They're Everywhere
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 1999
P3 H2O
Сезон 2 Серия 8
9 декабря 1999
Мисс Адский Огонь Ms. Hellfire
Сезон 2 Серия 9
13 января 2000
Город, разбивающий сердца Heartbreak City
Сезон 2 Серия 10
20 января 2000
Безрассудные поступки Reckless Abandon
Сезон 2 Серия 11
27 января 2000
Пробуждённая Awakened
Сезон 2 Серия 12
3 февраля 2000
Животный прагматизм Animal Pragmatism
Сезон 2 Серия 13
10 февраля 2000
Простите мне моё прошлое Pardon My Past
Сезон 2 Серия 14
17 февраля 2000
Дай мне знак Give Me a Sign
Сезон 2 Серия 15
24 февраля 2000
Удача Мерфи Murphy's Luck
Сезон 2 Серия 16
30 марта 2000
Как сшить одеяло из американцев How to Make a Quilt Out of Americans
Сезон 2 Серия 17
6 апреля 2000
Женское кино Chick Flick
Сезон 2 Серия 18
20 апреля 2000
Цена истины Ex Libris
Сезон 2 Серия 19
27 апреля 2000
Астральная обезьяна Astral Monkey
Сезон 2 Серия 20
4 мая 2000
Апокалипсис не сегодня Apocalypse Not
Сезон 2 Серия 21
11 мая 2000
Будь осторожен в своих желаниях Be Careful What You Witch For
Сезон 2 Серия 22
18 мая 2000
