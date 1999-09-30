Во 2 сезоне сериала «Зачарованные» три юные ведьмы отмечают годовщину обретения своей силы. Этот праздник совпадает с важным для всех ведьм событием – днем весеннего равноденствия. Однако торжество завершается трагично: один из высших демонов нападает на особняк и похищает семейный гримуар Холливеллов – Книгу Таинств. Прю, уставшая от непрерывной борьбы со злом, готова сдаться и отказаться от своего дара, но Пайпер и Фиби уговаривают ее бороться за свои магические силы. Тем временем Пайпер открывает собственный клуб «P3» и пытается выбрать между вечно занятым хранителем Лео и обаятельным соседом Дэном.