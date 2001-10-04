Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Зачарованные 1998 - 2006 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Зачарованные
Киноафиша Сериалы Зачарованные Сезоны Сезон 4

Charmed 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 октября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Зачарованные»

В 4 сезоне сериала «Зачарованные» девушки тяжело переживают потерю старшей из сестер – Прю. Теперь Силы трех не существует, и Зачарованные как никогда уязвимы для демонов. Пайпер пытается вернуть третью ведьму с помощью магии. Однако вместо Прю в их дом приходит незнакомая девушка по имени Пейдж. Она чувствует некую связь с семейством Холливелл, и вскоре выясняется, что для этого есть основания. Пайпер призывает духов мамы и бабушки и узнает от них о прошлом Пейдж. Судя по всему, именно эта девушка должна замкнуть круг, спав новой Зачарованной. Однако она еще не знает о своих силах и не верит в существование магии.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Зачарованные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Снова зачарованные (Часть 1) Charmed Again (1)
Сезон 4 Серия 1
4 октября 2001
Снова зачарованные (Часть 2) Charmed Again (2)
Сезон 4 Серия 2
4 октября 2001
Нет ярости в аду Hell Hath No Fury
Сезон 4 Серия 3
11 октября 2001
Стать демоном Enter the Demon
Сезон 4 Серия 4
18 октября 2001
Размер имеет значение Size Matters
Сезон 4 Серия 5
25 октября 2001
Рыцарь воспоминаний A Knight to Remember
Сезон 4 Серия 6
1 ноября 2001
Игры разума Brain Drain
Сезон 4 Серия 7
8 ноября 2001
Злой как Коул Black as Cole
Сезон 4 Серия 8
15 ноября 2001
Муза для ушей моих Muse to My Ears
Сезон 4 Серия 9
13 декабря 2001
Страница из прошлого Пейдж A Paige from the Past
Сезон 4 Серия 10
17 января 2002
Испытание магией Trial by Magic
Сезон 4 Серия 11
24 января 2002
Потерянный и связанный Lost and Bound
Сезон 4 Серия 12
31 января 2002
Зачарованы и опасны Charmed and Dangerous
Сезон 4 Серия 13
7 февраля 2002
Три лика Фиби The Three Faces of Phoebe
Сезон 4 Серия 14
14 февраля 2002
Свадебный переполох Marry-Go-Round
Сезон 4 Серия 15
14 марта 2002
Пятая Холливел The Fifth Halliwell
Сезон 4 Серия 16
21 марта 2002
Спасти рядового Лео Saving Private Leo
Сезон 4 Серия 17
28 марта 2002
Укуси меня Bite Me
Сезон 4 Серия 18
18 апреля 2002
Волшебные иллюзии We're Off to See the Wizard
Сезон 4 Серия 19
25 апреля 2002
Да здравствует королева! Long Live the Queen
Сезон 4 Серия 20
2 мая 2002
Расхитительница утроб Womb Raider
Сезон 4 Серия 21
9 мая 2002
И что теперь? Witch Way Now?
Сезон 4 Серия 22
16 мая 2002
График выхода всех сериалов
Слишком сложный, слишком длинный, слишком распиаренный? Фаворита «Золотого глобуса» «Битву за битвой» разносят зрители
Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом
Есть и хоррор, и «Маша и Медведь», и новый мультсериал про Черного мотылька: 5 проектов на ИВИ, которые смотрят прямо сейчас
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов
Паскаля в «Игре престолов» видели все, а в «Иван Васильевич меняет профессию»? Теперь да: ИИ поместил голливудских звезд в 7 фильмов СССР (фото)
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше