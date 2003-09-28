В 6 сезоне сериала «Зачарованные» сестры празднуют победу над Титанами, однако исчезновение Лео не дает им покоя. Его место временно занимает прибывший из будущего Крис, однако девушки продолжают поиски прежнего хранителя. Для этого им приходится перевоплотиться в валькирий и посетить мифическую Вальхаллу. Неожиданно на Фиби обрушивается новый непростой магический дар. Теперь она эмпат и чувствует переживания всех окружающих ее людей. Пейдж пытается найти идеальную работу, на которой она могла бы помогать людям, но вместо этого находит нового парня. Сестры узнают о существовании Школы магии.