Зачарованные 1998 - 2006 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Зачарованные
Charmed 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 28 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Зачарованные»

В 6 сезоне сериала «Зачарованные» сестры празднуют победу над Титанами, однако исчезновение Лео не дает им покоя. Его место временно занимает прибывший из будущего Крис, однако девушки продолжают поиски прежнего хранителя. Для этого им приходится перевоплотиться в валькирий и посетить мифическую Вальхаллу. Неожиданно на Фиби обрушивается новый непростой магический дар. Теперь она эмпат и чувствует переживания всех окружающих ее людей. Пейдж пытается найти идеальную работу, на которой она могла бы помогать людям, но вместо этого находит нового парня. Сестры узнают о существовании Школы магии.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb
Куколки из Вальхаллы (Часть 1) Valhalley of the Dolls (1)
Сезон 6 Серия 1
28 сентября 2003
Куколки из Вальхаллы (Часть 2) Valhalley of the Dolls (2)
Сезон 6 Серия 2
28 сентября 2003
Не забывай меня Forget Me... Not
Сезон 6 Серия 3
5 октября 2003
Сила трёх блондинок The Power of Three Blondes
Сезон 6 Серия 4
12 октября 2003
Ведьма-любовь Love's a Witch
Сезон 6 Серия 5
19 октября 2003
Три мои ведьмы My Three Witches
Сезон 6 Серия 6
26 октября 2003
Спасение души Soul Survivor
Сезон 6 Серия 7
2 ноября 2003
Меч в большом городе Sword and the City
Сезон 6 Серия 8
9 ноября 2003
Маленькие монстры Little Monsters
Сезон 6 Серия 9
16 ноября 2003
Кое-что о Крисе Chris-Crossed
Сезон 6 Серия 10
23 ноября 2003
Вудсток для ведьм Witchstock
Сезон 6 Серия 11
11 января 2004
Зачарованный Принц Prince Charmed
Сезон 6 Серия 12
18 января 2004
Чужая карма Used Karma
Сезон 6 Серия 13
25 января 2004
Легенда о спящей Холливелл The Legend of Sleepy Halliwell
Сезон 6 Серия 14
8 февраля 2004
Я мечтаю о Фиби I Dream of Phoebe
Сезон 6 Серия 15
15 февраля 2004
Ухаживания отца Уайатта The Courtship of Wyatt's Father
Сезон 6 Серия 16
22 февраля 2004
Встреча выпускников Hyde School Reunion
Сезон 6 Серия 17
14 марта 2004
Город в паутине Spin City
Сезон 6 Серия 18
18 апреля 2004
Преступления и ведьмы Crimes and Witch-Demeanors
Сезон 6 Серия 19
25 апреля 2004
От хаоса к порядку A Wrong Day's Journey Into Right
Сезон 6 Серия 20
2 мая 2004
Войны ведьм Witch Wars
Сезон 6 Серия 21
9 мая 2004
Этот плохой, плохой, плохой мир (Часть 1) It's a Bad, Bad, Bad, Bad World (1)
Сезон 6 Серия 22
16 мая 2004
Этот плохой, плохой, плохой мир (Часть 2) It's a Bad, Bad, Bad, Bad World (2)
Сезон 6 Серия 23
16 мая 2004
