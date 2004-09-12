В 7 сезоне сериала «Зачарованные» Пайпер и Лео пытаются уберечь своих маленьких сыновей от тлетворного влияния злых сил. Заботливый отец старается уничтожить всех демонов, которые могут угрожать Уайатту и Крису. Однако из-за этой одержимости он почти не бывает дома с семьей. Между ним и Пайпер начинаются ссоры. Фиби становится настоящим трудоголиком, из-за работы у нее не остается времени ни на магию, ни на личную жизнь. Пейдж тоже находит свое призвание – ей предлагают возглавить Школу магии и взять на себя заботу о юных ведьмах и колдунах. Тем временем секрет Холливеллов узнает агент полиции Шеридан.