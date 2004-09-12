Меню
Зачарованные 1998 - 2006 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Зачарованные
Charmed 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 12 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Зачарованные»

В 7 сезоне сериала «Зачарованные» Пайпер и Лео пытаются уберечь своих маленьких сыновей от тлетворного влияния злых сил. Заботливый отец старается уничтожить всех демонов, которые могут угрожать Уайатту и Крису. Однако из-за этой одержимости он почти не бывает дома с семьей. Между ним и Пайпер начинаются ссоры. Фиби становится настоящим трудоголиком, из-за работы у нее не остается времени ни на магию, ни на личную жизнь. Пейдж тоже находит свое призвание – ей предлагают возглавить Школу магии и взять на себя заботу о юных ведьмах и колдунах. Тем временем секрет Холливеллов узнает агент полиции Шеридан.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Зачарованные»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Призыв к оружию A Call to Arms
Сезон 7 Серия 1
12 сентября 2004
Проект: Обнажённая ведьма The Bare Witch Project
Сезон 7 Серия 2
19 сентября 2004
Шабаш ведьм-малолеток Cheaper by the Coven
Сезон 7 Серия 3
26 сентября 2004
Зачарррованные! Charrrmed!
Сезон 7 Серия 4
3 октября 2004
Клиент всегда мёртв Styx Feet Under
Сезон 7 Серия 5
10 октября 2004
Однажды под синей луной… Once in a Blue Moon
Сезон 7 Серия 6
17 октября 2004
Ангел за плечом Someone to Witch Over Me
Сезон 7 Серия 7
31 октября 2004
Зачарованный Нуар Charmed Noir
Сезон 7 Серия 8
14 ноября 2004
Кое-что о Лео There's Something About Leo
Сезон 7 Серия 9
21 ноября 2004
Защита ведьмы Witchness Protection
Сезон 7 Серия 10
28 ноября 2004
Обыкновенные ведьмы Ordinary Witches
Сезон 7 Серия 11
16 января 2005
Экстремальная переделка мира Extreme Makeover: World Edition
Сезон 7 Серия 12
23 января 2005
Чармагеддон Charmageddon
Сезон 7 Серия 13
30 января 2005
Робин Гуд Carpe Demon
Сезон 7 Серия 14
13 февраля 2005
Шоу призраков Show Ghouls
Сезон 7 Серия 15
20 февраля 2005
Семилетие ведьм The Seven Year Witch
Сезон 7 Серия 16
10 апреля 2005
Трудное решение Scry Hard
Сезон 7 Серия 17
17 апреля 2005
Маленькая коробочка ужасов Little Box of Horrors
Сезон 7 Серия 18
24 апреля 2005
Причудливая Фиби Freaky Phoebe
Сезон 7 Серия 19
1 мая 2005
Воображаемые друзья Imaginary Fiends
Сезон 7 Серия 20
8 мая 2005
Смерть им к лицу Death Becomes Them
Сезон 7 Серия 21
15 мая 2005
Что-то магическое уходит? Something Wicca This Way Goes
Сезон 7 Серия 22
22 мая 2005
График выхода всех сериалов
