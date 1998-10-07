Меню
Зачарованные 1998 - 2006 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зачарованные
Киноафиша Сериалы Зачарованные Сезоны Сезон 1

Charmed 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зачарованные»

В 1 сезоне сериала «Зачарованные» три сестры из семейства Холливелл уживаются под одной крышей. Прю – ответственная карьеристка, Пайпер – хранительница очага, а Фиби – безалаберная студентка. Все они совершенно разные, поэтому в доме не обходится без ссор. Однако другой родни у девушек не осталось, и они всегда стараются поддерживать друг друга. Однажды младшая из сестер – Фиби – обнаруживает на чердаке магическую книгу. В тот же день на семейный особняк Холливеллов нападает жуткое существо. Весь мир девушек в одночасье переворачивается: выясняется, что они – потомственные ведьмы и долг каждой из них – защищать невинных людей от демонов.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Зачарованные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Что-то магическое грядёт... Something Wicca This Way Comes
Сезон 1 Серия 1
7 октября 1998
Я чувствую тебя под своей кожей I've Got You Under My Skin
Сезон 1 Серия 2
14 октября 1998
Спасибо за то, что ты не меняешься Thank You for Not Morphing
Сезон 1 Серия 3
21 октября 1998
Свидание с мертвецом Dead Man Dating
Сезон 1 Серия 4
28 октября 1998
Повелитель снов Dream Sorcerer
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 1998
Адская свадьба The Wedding from Hell
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 1998
Четвёртая сестра The Fourth Sister
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 1998
Истина где-то рядом… и она ранит The Truth Is Out There... and It Hurts
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 1998
Возвращение ведьмы The Witch Is Back
Сезон 1 Серия 9
16 декабря 1998
Колдовская зависть Wicca Envy
Сезон 1 Серия 10
13 января 1999
Подвиги Клэя Feats of Clay
Сезон 1 Серия 11
20 января 1999
Вендиго The Wendigo
Сезон 1 Серия 12
3 февраля 1999
От страха к вечности From Fear to Eternity
Сезон 1 Серия 13
10 февраля 1999
Секреты и парни Secrets and Guys
Сезон 1 Серия 14
17 февраля 1999
Есть ли Вуги в доме? Is There a Woogy in the House?
Сезон 1 Серия 15
24 февраля 1999
Которая из них Прю? Which Prue Is It, Anyway?
Сезон 1 Серия 16
3 марта 1999
Эпизод из 70-х That '70s Episode
Сезон 1 Серия 17
7 апреля 1999
Когда зло становится добром When Bad Warlocks Go Good
Сезон 1 Серия 18
28 апреля 1999
Вне поля зрения Out of Sight
Сезон 1 Серия 19
5 мая 1999
Сила двух The Power of Two
Сезон 1 Серия 20
12 мая 1999
Любовь зла Love Hurts
Сезон 1 Серия 21
19 мая 1999
Дежавю снова и снова Déjà Vu All Over Again
Сезон 1 Серия 22
26 мая 1999
