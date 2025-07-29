Меню
Новости
Зачарованные
Новости
Новости о сериале «Зачарованные»
Новости о сериале «Зачарованные»
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
Дважды в одну реку войти можно, если проявить достаточно находчивости.
Написать
29 июля 2025 10:35
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет
История трансформации колдуньи из злобной карги в повелительницу тьмы.
Написать
7 марта 2023 10:00
Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок»
Обратная сторона «сладкой жизни» в самых скандальных российских и зарубежных проектах.
Написать
19 февраля 2023 12:00
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Самые провальные попытки вдохнуть новую жизнь в знаменитые проекты.
Написать
16 января 2023 12:00
Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло
Шоу, в которых разрушаются козни темных сил.
Написать
21 ноября 2022 12:00
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
