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Киноафиша Сериалы Во все тяжкие Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Во все тяжкие» (2012)

Актеры сериала «Во все тяжкие» Вся информация о сериале
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон Bryan Cranston
Walter White Анна Ганн
Анна Ганн Anna Gunn
Skyler White Аарон Пол
Аарон Пол Aaron Paul
Jesse Pinkman Бетси Брандт
Бетси Брандт Betsy Brandt
Marie Schrader Дин Норрис
Дин Норрис Dean Norris
Hank Schrader АрДжей Митти
АрДжей Митти RJ Mitte
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк Bob Odenkirk
Saul Goodman Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Jonathan Banks
Лора Фрейзер
Лора Фрейзер Laura Fraser
Lydia Rodarte-Quayle Джесси Племонс
Джесси Племонс Jesse Plemons
Стивен Майкл Квезада Steven Michael Quezada
Кристофер Казнс Christopher Cousins
Майкл Боуэн Michael Bowen
Мэтт Джонс
Мэтт Джонс Matt Jones
Эмили Риос
Эмили Риос Emily Rios
Билли Барр Billy Barr
Todd Terry
Чарльз Бэйкер
Чарльз Бэйкер Charles Baker
Джим Бивер Jim Beaver
Джастин Луис Louis Ferreira
Майкл Шамус Уайлз
Майкл Шамус Уайлз Michael Shamus Wiles
Кевин О. Ранкин
Кевин О. Ранкин Kevin Rankin
Лавелл Кроуфорд Lavell Crawford
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