В 4 сезоне 8 серии сериала «Во все тяжкие» расследование убийства Гейла выводит Хэнка на Густаво Фринга. Агенты задерживают владельца закусочной и допрашивают в УБН, но у подозреваемого стопроцентное алиби. Уолт вынужден помогать вести дело.
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