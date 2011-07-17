В 4 сезоне 10 серии сериала «Во все тяжкие» действия переносятся в логово картеля. Джесси необходимо представить бандитам чистейший метамфетамин, иначе он умрет. Бенеки срочно требуются деньги для оплаты долгов. На помощь приходит Скайлер.
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