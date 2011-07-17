В 4 сезоне 2 серии сериала «Во все тяжкие» лишь чудом Уайт и Пинкман избегают расправы. Но компаньоны понимают, что Фринг убьет их при первом же удобном случае. Скайлер продолжает решать вопрос с покупкой автомойки, необходимой для отмывания денег.
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