В 4 сезоне 7 серии сериала «Во все тяжкие» химик разрабатывает альтернативный план убийства Фринга. Хайзенберг изготавливает яд, который необходимо подложить жертве в пищу. За выполнение рискованного задания берется Джесси Пинкман.
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