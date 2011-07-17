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Киноафиша Сериалы Во все тяжкие Сезоны Сезон 4 Серия 1

Во все тяжкие 2008 - 2013 1 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Во все тяжкие»
Канцелярский нож
Сезон 4 / Серия 1 17 июля 2011
38 калибр
Сезон 4 / Серия 2 24 июля 2011
День открытых дверей
Сезон 4 / Серия 3 31 июля 2011
Пулевые отверстия
Сезон 4 / Серия 4 7 августа 2011
Дробовик
Сезон 4 / Серия 5 14 августа 2011
Припёртые к стенке
Сезон 4 / Серия 6 21 августа 2011
Хромой пес
Сезон 4 / Серия 7 28 августа 2011
Братья
Сезон 4 / Серия 8 4 сентября 2011
Жучок
Сезон 4 / Серия 9 11 сентября 2011
На здоровье!
Сезон 4 / Серия 10 18 сентября 2011
Подпол
Сезон 4 / Серия 11 25 сентября 2011
Пора заканчивать
Сезон 4 / Серия 12 2 октября 2011
Без лица
Сезон 4 / Серия 13 9 октября 2011
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Во все тяжкие» убийство Гейла приводит к серьезным неприятностям. Майк запирает Уайта и его помощника Джесси в лаборатории, дожидаясь приезда Густаво Фринга. Удастся ли варщикам мета избежать смерти?

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