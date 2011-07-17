В 4 сезоне 13 серии сериала «Во все тяжкие» план по убийству Фринга проваливается, так как бандита круглосуточно сопровождает вооруженная охрана. Но мистер Уайт не намерен сдаваться. Для устранения Гуса он решает использовать Гектора Саламанку.
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