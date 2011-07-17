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Киноафиша Сериалы Во все тяжкие Сезоны Сезон 4 Серия 13

Во все тяжкие 2008 - 2013 13 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Во все тяжкие»
Канцелярский нож
Сезон 4 / Серия 1 17 июля 2011
38 калибр
Сезон 4 / Серия 2 24 июля 2011
День открытых дверей
Сезон 4 / Серия 3 31 июля 2011
Пулевые отверстия
Сезон 4 / Серия 4 7 августа 2011
Дробовик
Сезон 4 / Серия 5 14 августа 2011
Припёртые к стенке
Сезон 4 / Серия 6 21 августа 2011
Хромой пес
Сезон 4 / Серия 7 28 августа 2011
Братья
Сезон 4 / Серия 8 4 сентября 2011
Жучок
Сезон 4 / Серия 9 11 сентября 2011
На здоровье!
Сезон 4 / Серия 10 18 сентября 2011
Подпол
Сезон 4 / Серия 11 25 сентября 2011
Пора заканчивать
Сезон 4 / Серия 12 2 октября 2011
Без лица
Сезон 4 / Серия 13 9 октября 2011
О чем cерия

В 4 сезоне 13 серии сериала «Во все тяжкие» план по убийству Фринга проваливается, так как бандита круглосуточно сопровождает вооруженная охрана. Но мистер Уайт не намерен сдаваться. Для устранения Гуса он решает использовать Гектора Саламанку.

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