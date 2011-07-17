В 4 сезоне 3 серии сериала «Во все тяжкие» положение Уайта и Пинкмана становится все более плачевным. Варщики узнают, что в лаборатории установлены камеры видеонаблюдения и микрофоны. Между тем Шрейдер продолжает безвылазно сидеть дома.
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