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Места и даты съемок сериала Голяк

Основные места съемок сериала Голяк

  • Уэст-Йоркшир, Великобритания
  • Центр Манчестера, Великобритания

Где снимали известные сцены

Сцены для вымышленного городка Хоули
Бакуп, Ланкашир, Великобритания
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Интерьер паба «Crows Nest»
The Star and Garter, Манчестер, Великобритания
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Улица, на которой находится дом Эрин.
Эштон-андер-Лайн, Великобритания
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место съёмок
Чешир, Англия, Великобритания
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Дом Винни
Арли-Холл и сады, Чешир, Великобритания
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Сцены в тюрьме Блейдмур
Тюрьма Шрусбери, Шрусбери, Великобритания
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место съёмок
Уэльс
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Джентльменский клуб «Рэт и Каттер»
Социальный клуб Лоуэр-Керсол, ул. Стэмфорд, Большой Манчестер, M7 3SD, Англия, Великобритания
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