В 1 сезоне 1 серии сериала «Голяк» рассказывается о Винсенте «Винни» О’Ниле, который страдает биполярным расстройством личности, и компании его приятелей: это его лучший друг Дилан, Лесли Тик по прозвищу Карди, цыган Эш и помешанный на сексе Томмо. День Винни явно не задался. Сначала ему нужно было угнать машину для своего друга, автомеханика ДжейДжея. В итоге дело обернулось сумасшедшей поездкой по пересеченной местности в попытке скрыться от полиции. Затем Винни и его приятели пустились в очередную авантюру: по просьбе фермера-ксенофоба Джима они собираются украсть шетландского пони. Для этого друзья встречаются в гараже Винни, где они тайно выращивают травку.

Все дело в том, что Джим хочет затмить своего соседа на местной ярмарке и взять главный приз на конной выставке. После небольшого происшествия, связанного с питомцем Лесли – голубем Найджелом и банкой хлороформа, компании удается провернуть похищение. Однако шетландский пони оказывается не того цвета, который был нужен, а потому Винни вынужден перекрашивать лошадку. Однако местному криминальному авторитету Теренсу МакКанну становится известно о похищении. Теперь он намерен преподать компании друзей урок.

