Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 1 Серия 1

Голяк 2019 1 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 22 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 22 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 22 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 22 августа 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 22 августа 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 22 августа 2019
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Голяк» рассказывается о Винсенте «Винни» О’Ниле, который страдает биполярным расстройством личности, и компании его приятелей: это его лучший друг Дилан, Лесли Тик по прозвищу Карди, цыган Эш и помешанный на сексе Томмо. День Винни явно не задался. Сначала ему нужно было угнать машину для своего друга, автомеханика ДжейДжея. В итоге дело обернулось сумасшедшей поездкой по пересеченной местности в попытке скрыться от полиции. Затем Винни и его приятели пустились в очередную авантюру: по просьбе фермера-ксенофоба Джима они собираются украсть шетландского пони. Для этого друзья встречаются в гараже Винни, где они тайно выращивают травку.  

Все дело в том, что Джим хочет затмить своего соседа на местной ярмарке и взять главный приз на конной выставке. После небольшого происшествия, связанного с питомцем Лесли – голубем Найджелом и банкой хлороформа, компании удается провернуть похищение. Однако шетландский пони оказывается не того цвета, который был нужен, а потому Винни вынужден перекрашивать лошадку. Однако местному криминальному авторитету Теренсу МакКанну становится известно о похищении. Теперь он намерен преподать компании друзей урок. 
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше