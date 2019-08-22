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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 1 Серия 6

Голяк 2019 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 22 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 22 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 22 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 22 августа 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 22 августа 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 22 августа 2019
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Голяк» Винни попадает в крупную переделку. Спонтанно угнав машину, он обнаруживает в ее багажнике антикварные вещи, принадлежащие Теренсу МакКанну. Угрожая Винни расправой, криминальный авторитет поручает парню вернуть антиквариат в целости и сохранности, а также найти вора. Однако это куда легче сказать, чем сделать. Особенно после того, как Винни обнаруживает один из самых странных предметов коллекции МакКанна в зубах упрямого пса. Не имея возможности найти весь пропавший антиквариат, Винни опасается за свою жизнь. Тогда ему в голову приходить идея инсценировать собственную смерть и тем самым спастись от мести МакКанна.  

Дилан узнает о том, что Эрин втайне от него сделала аборт. Он приходит в колледж, где девушка как раз собирается сдавать итоговый экзамен. Между Диланом и Эрин вспыхивает ссора. После того, как Дилан уходит, Джейк уводит Эрин на экзамен. Позже, на фальшивых поминках Винни, Джейк звонит Эрин и просит ее выйти на улицу. Когда девушка выполняет его просьбу, Джейк становится на одно колено и делает ей предложение. В этот момент из дома выходит Дилан. Винни получает куда менее приятный телефонный звонок от Теренса МакКанна. Как оказалось, криминальный авторитет не поверил в его смерть…  
 

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