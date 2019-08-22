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Голяк 2019 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 22 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 22 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 22 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 22 августа 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 22 августа 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 22 августа 2019
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Голяк» обезумевшая от горя девушка Дилана, Эрин, врывается в лесную хижину, где проживает Винни. Она сообщает компании печальное известие: скончалась их хорошая подруга, Большая Сэнди. Друзья хотели бы организовать для нее достойные похороны, но у них катастрофически не хватает средств. Эрин умоляет Винни что-нибудь придумать, и тогда парню приходит в голову план – необходимо раздобыть деньги на похороны у Глена Гленсона, который был боссом Большой Сэнди. Покойница его просто ненавидела. Глен владеет стрип-клубом «Крысоловка», там-то компания и намерена достать немного наличных.  

Выясняется, что всю выручку Глен хранит в сейфе, расположенном в подвале «Крысоловки». Друзья придумывают сложный и многоступенчатый план, как спуститься в подвал стрип-клуба по канализации, взорвать сейф и устроить для Большой Сэнди такие похороны, которых она заслуживает. Необходимо, чтобы кто-нибудь из друзей остался у входа в качестве наблюдателя и в случае опасности мог предупредить остальных. Выбор компании падает на толстяка Лесли Тика по прозвищу Карди. В итоге блестяще спланированное дело идет совсем не так гладко, как было задумано изначально… 
 

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