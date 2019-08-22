В 1 сезоне 5 серии сериала «Голяк» у Винни рождается новая идея, как заработать денег. Для этого друзьям необходимо совершить дерзкий налет на плантацию травки, которую выращивает их конкурент. Однако все планы компании летят под откос, когда выясняется, что старший брат Эрин, не слишком адекватный парень по имени Ронни, сбежал из тюрьмы. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется дежурный офицер полиции Карл Слейтер. В школьные годы Винни и его приятели не ладили с этим парнем, поэтому, чтобы заставить полицейского молчать, компании приходится его похитить. Окончательно разрушает замысел внезапное появление Криса – лечащего врача Винни.

Эрин ужасно расстроена побегом Ронни – она опасается, что старший брат снова потянет ее ко дну. Также она разговаривает с Винни по поводу их общего сына. Винни высказывает опасение, что Тайлер может унаследовать от него биполярное расстройство личности. Эрин и Винни не знают, что их разговор подслушал Дилан. Теперь он в курсе того, что настоящим отцом мальчика является его лучший друг. Эрин пытается помочь друзьям в сложившейся ситуации. Она приглашает гипнотизера, чтобы с помощью внушения заставить Карла забыть о похищении.

