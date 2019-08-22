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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 1 Серия 3

Голяк 2019 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 22 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 22 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 22 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 22 августа 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 22 августа 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 22 августа 2019
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Голяк» Винни, Дилан, Эшли и другие участники компании отправляются на подпольные бои, чтобы поддержать своего друга Эша Деннингса. На поединок его вызвал боец из цыганской семьи, конкурирующей с семьей Эша. Как опытный боксер, Эш ничуть не сомневается в своей победе, однако все ставки на него отменяются, когда после боя парень попадает в больницу. Винни подозревает, что дело тут нечисто, и действительно, выясняется, что Эш во время боя был под воздействием наркотиков. Тогда ради своего друга Винни настаивает на матче-реванше и выходит на поле боя вместо него.  

Параллельно со всеми этими событиями Винни, страдающий биполярным расстройством, продолжает посещать лечащего врача. С его помощью парень выясняет, что у него есть фетиш на женские колени. Во время боя с цыганом Винни получает тяжелую травму и падает наземь. Тем временем Эш угоняет машину скорой помощи и появляется на ринге прямо в больничной рубашке. В больнице раненого Винни всячески поддерживают его друзья. Затем в его палату тайком прокрадывается Эрин. Когда-то они, выпив лишнего, провели вместе одну ночь. Эрин признается парню, что на самом деле именно он является отцом ее пятилетнего сына Тайлера.  
 

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