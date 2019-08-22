В 1 сезоне 4 серии сериала «Голяк» друзьям необходимо где-нибудь достать деньги, чтобы выплатить долг криминальному авторитету Теренсу МакКанну. В поисках легкого заработка они нанимаются работниками к вечно недовольной домохозяйке. Она хотела бы отомстить своего бывшему супругу, уничтожив его коллекцию ценных золотых карпов – именно эту работу и нужно выполнить компании Винни. Однако парню приходит в голову гениальная мысль – можно удвоить заработок, если на самом деле они не убьют карпов, а продадут их какому-нибудь помешанному на рыбках коллекционеру.

Тем временем толстяк Лесли Тик по прозвищу Карди находит новый гениальный способ заработать немного дополнительных средств… на поле для гольфа. Эрин обнаруживает, что беременна от Дилана. Однако для рождения малыша и создания семьи сейчас не самое подходящее время. В будущем Эрин планирует получить образование и уехать из этого городка, чтобы начать новую жизнь. Поэтому Эрин скрывает беременность от Дилана и делает аборт. Затем Джейк, приятель Эрин по колледжу, приглашает ее на свадьбу в качестве своей спутницы – она должна изображать его девушку по имени Мэган. Во время свадебной церемонии Джейк неожиданно целует Эрин.