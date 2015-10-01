В 11 сезоне 14 серии сериала «Кости» после оползня из земли появляется труп бывшей заключенной, которая была похоронена в неглубокой могиле. Под подозрение попадает дилер, с которым Сили подружился в тюрьме. Обри и Джессика все больше сближаются.