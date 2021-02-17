Меню
В ее глазах 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В ее глазах
Киноафиша Сериалы В ее глазах Сезоны Сезон 1

Behind Her Eyes 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В ее глазах»

В 1 сезоне сериала «В ее глазах» действие разворачивается вокруг матери-одиночки по имени Луиза. Она начинает крутить страстный роман со своим новым руководителем Дэвидом. При этом она невольно сближается с его официальной супругой Адель, которая кажется Луизе крайне приятной женщиной. По ходу развития событий становится очевидным, что Дэвид и Адель — не те, кем пытаются показаться. Странный любовный треугольник, в котором оказалась главная героиня, постепенно превращается в нечто совершенно другое — жуткое и пугающее. Луиза понимает, что ей необходимо как можно быстрее высвободиться из этой паутины, в противном случае ее ждет смертельная расплата.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.2 IMDb
Список серий сериала В ее глазах График выхода всех сериалов
Сезон 1
Случайные встречи Chance Encounters
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2021
Осознанные сновидения Lucid Dreaming
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2021
Первая дверь The First Door
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2021
Роб Rob
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2021
Вторая дверь The Second Door
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2021
В ее глазах Behind Her Eyes
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2021
График выхода всех сериалов
