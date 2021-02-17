В 1 сезоне сериала «В ее глазах» действие разворачивается вокруг матери-одиночки по имени Луиза. Она начинает крутить страстный роман со своим новым руководителем Дэвидом. При этом она невольно сближается с его официальной супругой Адель, которая кажется Луизе крайне приятной женщиной. По ходу развития событий становится очевидным, что Дэвид и Адель — не те, кем пытаются показаться. Странный любовный треугольник, в котором оказалась главная героиня, постепенно превращается в нечто совершенно другое — жуткое и пугающее. Луиза понимает, что ей необходимо как можно быстрее высвободиться из этой паутины, в противном случае ее ждет смертельная расплата.