В 3 сезоне 7 серии сериала «Нетипичный» аутичный герой и его сестра Кейси сталкиваются с различными дилеммами дружбы. Параллельно Эльза переживает нечто крайне приятное, а Даг собирается с силами, чтобы принять важнейшее решение в его жизни...
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