В 3 сезоне 2 серии сериала «Нетипичный» аутичный герой делает весьма отважный шаг, который существенно влияет на его дальнейшую судьбу. В это же время Кейси неожиданно сталкивается с Нейтом, а Эльза и Даг все глубже погружаются в семейный кризис...
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