Atlanta 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Атланта»
В 3 сезоне сериала «Атланта» продолжается история о двух кузенах, которые родились в бедном районе Атланты, штат Джорджия, и стремятся покорить музыкальные подмостки своим творчеством в стиле рэп. Братья постоянно конкурируют друг с другом и часто спорят. У главных героев возникают идеологические разногласия – один просто делает свое дело, поскольку любит читать рэп, а второй мечтает монетизировать собственное пристрастие, стать богатым и прославиться. Напомним, в предыдущем сезоне Эрн, которого отчислили из колледжа в Принстоне, пытается использовать талант своего двоюродного брата Альфреда, выступающего под псевдонимом Paper Boy.
Актеры 3 сезона
Дональд Гловер
Брайан Тайри Генри
Лакит Стэнфилд
Зази Битц
Джейми Ньюманн
Александр Скарсгард
Список серий 3-го сезона сериала «Атланта»График выхода всех сериалов
Три пощечины Three Slaps
Сезон 3 Серия 1
Синтерклаас приезжает в город Sinterklaas is Coming to Town
Сезон 3 Серия 2
Старик и дерево The Old Man and the Tree
Сезон 3 Серия 3
Большая расплата The Big Payback
Сезон 3 Серия 4
Раковая атака Cancer Attack
Сезон 3 Серия 5
Белая мода White Fashion
Сезон 3 Серия 6
Трини 2 Де Кость Trini 2 De Bone
Сезон 3 Серия 7
Новый джаз New Jazz
Сезон 3 Серия 8
Богатый Вигга, Бедный Вигга Rich Wigga, Poor Wigga
Сезон 3 Серия 9
Тарраре Tarrare
Сезон 3 Серия 10
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