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Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Задержка в развитии» (2018)

Актеры сериала «Задержка в развитии» Вся информация о сериале
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман Jason Bateman
Michael Bluth
Портия де Росси Portia de Rossi
Lindsay Bluth Fünke Уилл Арнетт
Уилл Арнетт Will Arnett
Майкл Сера
Майкл Сера Michael Cera
Алиа Шокат
Алиа Шокат Alia Shawkat
Тони Хейл
Тони Хейл Tony Hale
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс David Cross
Tobias Fünke Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor
Джессика Уолтер
Джессика Уолтер Jessica Walter
Lucille Bluth Бен Стиллер
Бен Стиллер Ben Stiller
Генри Уинклер
Генри Уинклер Henry Winkler
Мартин Мулл
Мартин Мулл Martin Mull
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл. Ed Begley Jr.
Айла Фишер
Айла Фишер Isla Fisher
Кайл Муни Kyle Mooney
Мария Бэмфорд
Мария Бэмфорд Maria Bamford
Джуди Грир
Джуди Грир Judy Greer
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