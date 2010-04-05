В 1 сезоне 26 серии сериала «Время приключений» в деревне мягких людей траур: вернулся Вор Потрошитель, который питается золотом. Финн клянется восстановить справедливость и победить злодея. Джейк решает неудачно пошутить, и все идет наперекосяк.
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