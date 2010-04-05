В 1 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» страшилки, которые Джейк рассказывает Финну, становятся реальностью: дом героев захватывает Марселин — королева вампиров. Парни устремляются на поиски нового жилья, ведь это так интересно!
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