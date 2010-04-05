В 1 сезоне 8 серии сериала «Время приключений» Финн с Джейком ищут сокровища, спрятанные во льду, чтобы построить док с испытаниями. Из одного из айсбергов ребятам удается достать четверых бизнесменов, которые умоляют дать им поработать.