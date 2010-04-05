В 1 сезоне 24 серии сериала «Время приключений» герои выполняют секретную миссию: захватывают Снежного Короля и приводят его к Бубльгум. Они сами не знают, для чего это было нужно. Преступник из-за решетки начинает играть с сознанием Джейка и Финна.