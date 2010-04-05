В 1 сезоне 16 серии сериала «Время приключений» преследование тритона, укравшего блестящие ботинки, приводит ребят к океану. Финн понимает, что панически боится его. Джейк решает помочь другу справиться со страхом своими радикальными методами.
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