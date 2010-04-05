В 1 сезоне 18 серии сериала «Время приключений» Бубльгум поручает парням расставить предупреждающие знаки перед входом в опасное подземелье, чтобы туда больше никто не ходил. Сжигаемые любопытством Финн и Джейк решают исследовать его.