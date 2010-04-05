В 1 сезоне 20 серии сериала «Время приключений» помощь голодающему бродяге, оказавшемуся волшебником, приводит к неожиданным последствиям: Финн превращается в вонючую ногу. Джейк считает, что это огромный плюс в борьбе с любым злом.
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