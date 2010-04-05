В 1 сезоне 22 серии сериала «Время приключений» герои становятся свидетелями издевательств Марселин над своим слугой. Финн решает занять его место, чтобы освободить старика. Приказы хозяйки кажутся жестокими, но это лишь на первый взгляд.
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