Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Доктор Преображенский Статьи

Статьи о сериале «Доктор Преображенский»

Статьи о сериале «Доктор Преображенский» Вся информация о сериале
Шведов в роли Преображенского
Меньше медицины, больше политики: о чем будет 3 сезон «Доктора Преображенского» Проект явно лучше «Склифосовского» с вечными самобичеваниями героев.
Написать
25 февраля 2025 19:05
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше