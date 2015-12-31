Menu
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Sled
16+
Title
Сезон 13
Season premiere
31 December 2015
Production year
2015
Number of episodes
208
Runtime
135 hours 12 minutes
Series rating
10
Rate
10
votes
3.3
IMDb
Write review
"Sled" season 13 list of episodes.
Большой новогодний куш
Season 13
Episode 1
31 December 2015
Дед Мороз умер
Season 13
Episode 2
31 December 2015
Лев в мышеловке
Season 13
Episode 3
31 December 2015
Спасите маму
Season 13
Episode 4
31 December 2015
Женщина, которая не пьёт
Season 13
Episode 5
8 March 2016
Мимоза
Season 13
Episode 6
8 March 2016
Смерть Рогозиной
Season 13
Episode 7
8 March 2016
Ноу-хау
Season 13
Episode 8
8 March 2016
Аватар
Season 13
Episode 9
9 March 2016
Подстава
Season 13
Episode 10
9 March 2016
Отбивные с кровью
Season 13
Episode 11
9 March 2016
Друзья по несчастью
Season 13
Episode 12
10 March 2016
Агата
Season 13
Episode 13
10 March 2016
Спящая красавица
Season 13
Episode 14
10 March 2016
Волшебный мир моделей
Season 13
Episode 15
14 March 2016
Верное средство
Season 13
Episode 16
14 March 2016
Мгла
Season 13
Episode 17
15 March 2016
Паутина лжи
Season 13
Episode 18
15 March 2016
Убрать всех
Season 13
Episode 19
16 March 2016
Настоящий мужик
Season 13
Episode 20
16 March 2016
Дорогой мой человек
Season 13
Episode 21
17 March 2016
У смерти много работы
Season 13
Episode 22
17 March 2016
Самый умный
Season 13
Episode 23
21 March 2016
Театр теней
Season 13
Episode 24
21 March 2016
Когда отказали тормоза
Season 13
Episode 25
22 March 2016
Смерть шантажиста
Season 13
Episode 26
22 March 2016
Второй дубль
Season 13
Episode 27
23 March 2016
Бетонная могила
Season 13
Episode 28
23 March 2016
Эхо войны
Season 13
Episode 29
24 March 2016
Большой куш
Season 13
Episode 30
24 March 2016
Брак под небесами
Season 13
Episode 31
28 March 2016
Кушать подано
Season 13
Episode 32
28 March 2016
Гипс
Season 13
Episode 33
29 March 2016
Есть, что вспомнить
Season 13
Episode 34
29 March 2016
Смерть ради смеха
Season 13
Episode 35
30 March 2016
Чужая жизнь
Season 13
Episode 36
30 March 2016
Крысобой
Season 13
Episode 37
31 March 2016
Код Пи
Season 13
Episode 38
31 March 2016
Ой, люли, мои люли
Season 13
Episode 39
4 April 2016
Ехидна
Season 13
Episode 40
4 April 2016
Все должны умереть
Season 13
Episode 41
5 April 2016
Пропащая
Season 13
Episode 42
5 April 2016
История одной болезни
Season 13
Episode 43
6 April 2016
Иностранцы
Season 13
Episode 44
6 April 2016
В неоплатном долгу
Season 13
Episode 45
7 April 2016
Прорубь на тот свет
Season 13
Episode 46
7 April 2016
Голод
Season 13
Episode 47
11 April 2016
Зеркало
Season 13
Episode 48
11 April 2016
Живут студенты весело
Season 13
Episode 49
12 April 2016
Найдите моего убийцу
Season 13
Episode 50
12 April 2016
Одно к одному
Season 13
Episode 51
13 April 2016
Должок
Season 13
Episode 52
13 April 2016
Офисные крысы
Season 13
Episode 53
14 April 2016
Надувательство с летальным исходом
Season 13
Episode 54
14 April 2016
С прибором
Season 13
Episode 55
18 April 2016
Победитель получает все
Season 13
Episode 56
18 April 2016
Фантазерка
Season 13
Episode 57
19 April 2016
Депрессивно-раздражающие факторы
Season 13
Episode 58
19 April 2016
Непрощенный
Season 13
Episode 59
20 April 2016
Плоть от плоти
Season 13
Episode 60
20 April 2016
Беспризорные призраки
Season 13
Episode 61
21 April 2016
Семейные ценности
Season 13
Episode 62
21 April 2016
Трасса
Season 13
Episode 63
25 April 2016
Убийца где-то рядом
Season 13
Episode 64
25 April 2016
Секреты мозга
Season 13
Episode 65
25 April 2016
Собственность
Season 13
Episode 66
26 April 2016
Мертвая хватка
Season 13
Episode 67
26 April 2016
Выигрыш
Season 13
Episode 68
26 April 2016
Жирная корова
Season 13
Episode 69
27 April 2016
Местные
Season 13
Episode 70
27 April 2016
Предрассудок
Season 13
Episode 71
27 April 2016
Перелом
Season 13
Episode 72
28 April 2016
Белый туннель
Season 13
Episode 73
28 April 2016
Научный подход
Season 13
Episode 74
28 April 2016
Крестный отец
Season 13
Episode 75
5 September 2016
Неудачное стечение обстоятельств
Season 13
Episode 76
5 September 2016
Море любви
Season 13
Episode 77
6 September 2016
Три жены
Season 13
Episode 78
6 September 2016
Тернистый путь познания
Season 13
Episode 79
7 September 2016
Очень нервный доктор
Season 13
Episode 80
7 September 2016
Ориентирование по выбору
Season 13
Episode 81
8 September 2016
С чужого плеча
Season 13
Episode 82
8 September 2016
Антикризисные меры
Season 13
Episode 83
12 September 2016
Смертельный сон
Season 13
Episode 84
12 September 2016
Семейка Адамова
Season 13
Episode 85
13 September 2016
На самом деле
Season 13
Episode 86
13 September 2016
Безупречный синий
Season 13
Episode 87
14 September 2016
Бросок копья
Season 13
Episode 88
14 September 2016
Золото-бриллианты
Season 13
Episode 89
15 September 2016
Социальный лифт
Season 13
Episode 90
15 September 2016
Гость из прошлого
Season 13
Episode 91
19 September 2016
Забудь меня
Season 13
Episode 92
19 September 2016
Русалочка
Season 13
Episode 93
20 September 2016
Ошибочка вышла
Season 13
Episode 94
20 September 2016
Шестой уровень секретности
Season 13
Episode 95
21 September 2016
Чудовище с зелеными глазами
Season 13
Episode 96
21 September 2016
Вендетта чистой воды
Season 13
Episode 97
22 September 2016
Кусок жизни
Season 13
Episode 98
22 September 2016
Собачий вальс
Season 13
Episode 99
26 September 2016
Она по проволоке ходила
Season 13
Episode 100
26 September 2016
Из жизни крокодилов
Season 13
Episode 101
27 September 2016
Ни у кого не будет неприятностей
Season 13
Episode 102
27 September 2016
Сонная лощина
Season 13
Episode 103
28 September 2016
Райское место
Season 13
Episode 104
28 September 2016
Страх оценки
Season 13
Episode 105
29 September 2016
Змеиный след
Season 13
Episode 106
29 September 2016
Кругом обман
Season 13
Episode 107
3 October 2016
Секач под липовым соусом
Season 13
Episode 108
3 October 2016
Не щадя живота своего
Season 13
Episode 109
4 October 2016
Исчезнувший свидетель
Season 13
Episode 110
4 October 2016
Физики и лирики
Season 13
Episode 111
5 October 2016
Стая товарищей
Season 13
Episode 112
5 October 2016
Игра на опережение — 2
Season 13
Episode 113
6 October 2016
Выгодная партия
Season 13
Episode 114
6 October 2016
Смерть в свободном падении
Season 13
Episode 115
10 October 2016
Волки и овцы — 2
Season 13
Episode 116
10 October 2016
Марсианские хроники
Season 13
Episode 117
11 October 2016
Смертельное влечение
Season 13
Episode 118
11 October 2016
Охотники за удачей
Season 13
Episode 119
12 October 2016
Игра с сердцем
Season 13
Episode 120
12 October 2016
Разоблачитель
Season 13
Episode 121
13 October 2016
Дорога из черных камней
Season 13
Episode 122
13 October 2016
Козырь против депрессии
Season 13
Episode 123
17 October 2016
Генетический мусор
Season 13
Episode 124
17 October 2016
Оттенки красного
Season 13
Episode 125
18 October 2016
По следу мясника
Season 13
Episode 126
18 October 2016
Стук сердца
Season 13
Episode 127
19 October 2016
Столкновение интересов
Season 13
Episode 128
19 October 2016
Давление
Season 13
Episode 129
20 October 2016
Честь дороже жизни
Season 13
Episode 130
20 October 2016
Внук на заказ
Season 13
Episode 131
24 October 2016
Нехорошая тропинка
Season 13
Episode 132
24 October 2016
Клуб джентльменов
Season 13
Episode 133
25 October 2016
Мертвый час
Season 13
Episode 134
25 October 2016
Звонок
Season 13
Episode 135
26 October 2016
Ведьмино зелье
Season 13
Episode 136
26 October 2016
Последний заказ
Season 13
Episode 137
27 October 2016
Смерти синий экран
Season 13
Episode 138
27 October 2016
Лучшая жизнь
Season 13
Episode 139
31 October 2016
Милые кости
Season 13
Episode 140
31 October 2016
Сладкое мясо
Season 13
Episode 141
1 November 2016
Точка лжи
Season 13
Episode 142
1 November 2016
Шумовая мафия
Season 13
Episode 143
2 November 2016
Омоложение
Season 13
Episode 144
2 November 2016
Парашютисты
Season 13
Episode 145
7 November 2016
Больше, чем людей
Season 13
Episode 146
7 November 2016
Легенда о любви
Season 13
Episode 147
8 November 2016
Очищение
Season 13
Episode 148
8 November 2016
Анонимка
Season 13
Episode 149
9 November 2016
Игра втемную
Season 13
Episode 150
9 November 2016
Партнеры
Season 13
Episode 151
10 November 2016
Зло в дыму
Season 13
Episode 152
10 November 2016
Среди камней
Season 13
Episode 153
14 November 2016
Родные люди
Season 13
Episode 154
14 November 2016
Пока часы двенадцать бьют
Season 13
Episode 155
15 November 2016
Последний полёт
Season 13
Episode 156
15 November 2016
Трансплантация
Season 13
Episode 157
16 November 2016
Миллион долларов и самолет
Season 13
Episode 158
16 November 2016
Рекламная акция
Season 13
Episode 159
17 November 2016
Подлинные ценности
Season 13
Episode 160
17 November 2016
Я знаю, что вы сделали
Season 13
Episode 161
21 November 2016
Идеальное убийство
Season 13
Episode 162
21 November 2016
Свадьба всем на зависть
Season 13
Episode 163
21 November 2016
Предел возможностей
Season 13
Episode 164
22 November 2016
Смерть Сороки
Season 13
Episode 165
22 November 2016
Танцуй, пока молодой
Season 13
Episode 166
22 November 2016
Королевская кобра
Season 13
Episode 167
23 November 2016
Кошмар на улице Газовой
Season 13
Episode 168
23 November 2016
Крутые парни
Season 13
Episode 169
23 November 2016
Библиотечное дело
Season 13
Episode 170
24 November 2016
Память
Season 13
Episode 171
24 November 2016
Беспощадный Убанга
Season 13
Episode 172
24 November 2016
Ревизор
Season 13
Episode 173
28 November 2016
Ангел тьмы
Season 13
Episode 174
28 November 2016
Как рассчитаться с долгами
Season 13
Episode 175
28 November 2016
Золото скифов
Season 13
Episode 176
29 November 2016
Беспризорник
Season 13
Episode 177
29 November 2016
Циркачи
Season 13
Episode 178
29 November 2016
Доспехи Мары
Season 13
Episode 179
30 November 2016
Брат, милый брат
Season 13
Episode 180
30 November 2016
Манускрипт
Season 13
Episode 181
30 November 2016
Дурная энергетика
Season 13
Episode 182
1 December 2016
Свадьба с киборгом
Season 13
Episode 183
1 December 2016
Главная роль
Season 13
Episode 184
1 December 2016
Бабушка №6
Season 13
Episode 185
5 December 2016
Меньше знаешь
Season 13
Episode 186
5 December 2016
Братство
Season 13
Episode 187
5 December 2016
В своем праве
Season 13
Episode 188
6 December 2016
Семеро по лавкам
Season 13
Episode 189
6 December 2016
Мертвая свадьба
Season 13
Episode 190
6 December 2016
Матриархат
Season 13
Episode 191
7 December 2016
Дело о мертвых таксистах
Season 13
Episode 192
7 December 2016
Долг платежом красен
Season 13
Episode 193
7 December 2016
Мусоровоз для мусора
Season 13
Episode 194
8 December 2016
Человек в лабиринте
Season 13
Episode 195
8 December 2016
Спутанные карты
Season 13
Episode 196
8 December 2016
Похитители Нового года
Season 13
Episode 197
31 December 2016
Баба Яга
Season 13
Episode 198
31 December 2016
Волшебное царство Деда Мороза
Season 13
Episode 199
31 December 2016
За 5 минут до…
Season 13
Episode 200
31 December 2016
Домашнее насилие
Season 13
Episode 201
6 March 2017
Запретные области
Season 13
Episode 202
6 March 2017
Квартирантка
Season 13
Episode 203
7 March 2017
Ребенок от любимого
Season 13
Episode 204
7 March 2017
Проклятый сын
Season 13
Episode 205
8 March 2017
Сбежавшая невеста
Season 13
Episode 206
8 March 2017
Черная лилия
Season 13
Episode 207
8 March 2017
Женское сердце
Season 13
Episode 208
8 March 2017
