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Постер к 3-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 3

Sosedi 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Соседи»

В 3-м сезоне сериала «Соседи» бурный конфликт между Кораблевыми и Ширшиковыми практически угас, и деревенским жителям остается только вспоминать о тех веселых деньках, когда эти семейства только и делали, что пытались насолить друг другу, используя любые доступные и не очень методы. Сейчас им нечего делить, ведь их дети, Михаил и Катерина, собираются сыграть свадьбу. Но внезапно прямо во время торжества появляется никому не известная девушка с животом и заявляет, что ждет ребенка от Миши. Свадебную церемонию приходится прервать. Кораблевы и Ширшиковы снова становятся непримиримыми врагами.

Список серий 3-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
30 апреля 2019
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
30 апреля 2019
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
30 апреля 2019
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
30 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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