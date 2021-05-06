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Постер к 4-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 4

Sosedi 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Соседи»

В 4-м сезоне сериала «Соседи» в деревне объявляют конкурс на лучший цветок в саду у местных хозяюшек. И Ширшиковы, и Кораблевы, разумеется, не могут пропустить такое грандиозное событие и хотят одержать победу. Однако неожиданные обстоятельства заставляют их съехаться и устроиться под одной крышей. Произошел пожар в доме Кораблевых, и Ширшиковы предложили им на период ремонта перекантоваться у них в доме. Но, как известно, ремонт нельзя завершить, его можно только остановить! Да и условия жизни «через забор» и «под одной крышей» — это совсем не одно и то же. Только что закончившаяся война соседей начинается вновь.

Список серий 4-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
6 мая 2021
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
6 мая 2021
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
6 мая 2021
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
6 мая 2021
График выхода всех сериалов
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