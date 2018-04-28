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Постер к 1-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 1

Sosedi 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Соседи»

В 1-м сезоне сериала «Соседи» пилот в отставке Кораблев со своей супругой Ольгой отправляются на постоянное место жительство подальше от столиц в деревеньку под названием Колотилово. Супруги переживают кризис в личной жизни, который может завершиться разводом. Причиной этого кризиса стала одинокая вдова, которая была вовсе не прочь прибрать Кораблева к рукам. В деревне пара сразу наживает себе врагов в лице тракториста Коли Ширшикова и его супруги Тани. В скором времени герои вступают в настоящее противостояние. Увлекшись войной между собой, они даже не поняли, что является истинным врагом для всех сразу.

Список серий 1-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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