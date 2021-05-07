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Постер к 5-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 5

Sosedi 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Соседи»

В 5-м сезоне сериала «Соседи» вроде соседям Кораблевым и Ширшиковым давно уже нечего делить. Их дети счастливы в браке, у них появился внучок, и они даже вместе съездили проведать малыша в Москву. Но радужный период в жизни родственников длился недолго. По дороге назад в деревню они спасли от рук преступников бездомного темнокожего мальчишку со странным именем Максим. Растроганные историей сиротки о нелегкой доле, семьи принимают решение забрать Максимку в Колотилово и заняться его образованием. Все осложняется тем, что представления о том, как воспитывать ребенка, у соседей «немного» разные…

Список серий 5-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 5 Серия 1
7 мая 2021
Серия 2
Сезон 5 Серия 2
7 мая 2021
Серия 3
Сезон 5 Серия 3
7 мая 2021
Серия 4
Сезон 5 Серия 4
7 мая 2021
График выхода всех сериалов
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