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Постер к 2-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 2

Sosedi 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Соседи»

Во 2-м сезоне сериала «Соседи» противостояние между Кораблевыми и Ширшиковыми идет своим ходом. Отставной летчик Олег Кораблев и бывший сельский тракторист Николай Ширшиков пестуют взаимные обиды и претензии. Они буквально сделали смыслом своей жизни желание отравить друг другу жизнь. Супруги не отстают от своих благоверных. Создается ощущение, что этой битве не будет конца. Но визит в Колотилово нового жителя, Щукина в компании его очаровательной жены, приводит к тому, что Кораблевы и Ширшиковы объединяются. Ведь ничто так не способствует дружбе между людьми, как появление общего врага.

Список серий 2-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
29 апреля 2019
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
29 апреля 2019
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
29 апреля 2019
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
29 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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