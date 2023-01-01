Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны

Сайнфелд, список сезонов

Seinfeld 6+
Год выпуска 1989
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Сайнфелд»
Сайнфелд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов 5 июля 1989 - 21 июня 1990
 
Сайнфелд - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 23 января 1991 - 26 июня 1991
 
Сайнфелд - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 18 сентября 1991 - 6 мая 1992
 
Сайнфелд - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 12 августа 1992 - 20 мая 1993
 
Сайнфелд - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 16 сентября 1993 - 19 мая 1994
 
Сайнфелд - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 22 сентября 1994 - 18 мая 1995
 
Сайнфелд - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
24 эпизода 21 сентября 1995 - 16 мая 1996
 
Сайнфелд - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 19 сентября 1996 - 15 мая 1997
 
Сайнфелд - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 25 сентября 1997 - 14 мая 1998
 
Related video
Звезду «Свадьбы в Малиновке» посадили на 25 лет: причина вызовет недоумение у россиян
Постарел на 10 лет: вот как Кравченко облили лицо клеем на съемках
Тест: выберете канцтовары и узнайте, в каком городе вам стоит жить
Седой и обрюзгший: актер из «Курьера» признался, что стал бомжом (фото)
Главные хиты проката: в России выбрали два лучших фильма, и картин о супергероях среди них нет
«Заплыла жиром»: Загитова ужаснула даже фанатов своей неидеальной формой
Поза женская: Цискаридзе выставил напоказ «дряблые прелести»
Женатым отойти от экрана: 54-летняя Энистон снялась без нижнего белья
Тяжелые времена для Боярской: дочь д’Артаньяна оставили с носом
Зубов нет, зато губы на пол-лица: невестка Королевой превращается в живую куклу
Подход европеек к гигиене отличается от того, к чему привыкли россияне: вот как моются на Западе
Из-за этой привычки Раков с ними невозможно жить: быт превратится в кошмар
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше