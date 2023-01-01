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Сайнфелд
Сезоны
Сайнфелд, список сезонов
Seinfeld
6+
Год выпуска
1989
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Сайнфелд»
Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов
5 июля 1989 - 21 июня 1990
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
23 января 1991 - 26 июня 1991
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
18 сентября 1991 - 6 мая 1992
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
12 августа 1992 - 20 мая 1993
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
16 сентября 1993 - 19 мая 1994
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
22 сентября 1994 - 18 мая 1995
Сезон 7 / Season 7
24 эпизода
21 сентября 1995 - 16 мая 1996
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
19 сентября 1996 - 15 мая 1997
Сезон 9 / Season 9
24 эпизода
25 сентября 1997 - 14 мая 1998
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