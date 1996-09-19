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Постер к 8-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 8

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 19 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 8-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 8-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джордж доволен своей жизнью холостяка. Крамер берет уроки карате. Джордж убежден, что члены Совета директоров перешептываются за его спиной. Крамер испытывает симпатию к новой девушке Джерри. Элейн не понимает, что удивительного в появлении на свет детей. Новый приятель Элейн совершенно не похож на Джерри. А у новой девушки Джерри невероятно сильные руки. Крамер делает вид, что работает в престижной компании. Джордж примеряет на себя образ «плохого парня». Ни у кого не хватило духу заявить Элейн, что она отвратительно танцует. Джордж пытается заигрывать с симпатичной девушкой в One Hour Photo.

Список серий 8-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Фонд The Foundation
Сезон 8 Серия 1
19 сентября 1996
Половинка The Soul Mate
Сезон 8 Серия 2
26 сентября 1996
Бизарро Джерри The Bizarro Jerry
Сезон 8 Серия 3
3 октября 1996
Странные танцы The Little Kicks
Сезон 8 Серия 4
10 октября 1996
Посылка The Package
Сезон 8 Серия 5
17 октября 1996
Переутомление The Fatigues
Сезон 8 Серия 6
31 октября 1996
Чеки The Checks
Сезон 8 Серия 7
7 ноября 1996
Вывеска The Chicken Roaster
Сезон 8 Серия 8
14 ноября 1996
Воздержание The Abstinence
Сезон 8 Серия 9
21 ноября 1996
Андреа Дориа The Andrea Doria
Сезон 8 Серия 10
19 декабря 1996
Малыш Джерри The Little Jerry
Сезон 8 Серия 11
9 января 1997
Деньги The Money
Сезон 8 Серия 12
16 января 1997
Достойный ответ The Comeback
Сезон 8 Серия 13
30 января 1997
Парни Ван Бюрена The Van Buren Boys
Сезон 8 Серия 14
6 февраля 1997
Сьюзи The Susie
Сезон 8 Серия 15
13 февраля 1997
Выбоина The Pothole
Сезон 8 Серия 16
20 февраля 1997
Английский пациент The English Patient
Сезон 8 Серия 17
13 марта 1997
Дневной сон The Nap
Сезон 8 Серия 18
10 апреля 1997
Бла-бла The Yada Yada
Сезон 8 Серия 19
24 апреля 1997
Миллениум The Millennium
Сезон 8 Серия 20
1 мая 1997
Верхушки кексов The Muffin Tops
Сезон 8 Серия 21
8 мая 1997
Лето Джорджа The Summer of George
Сезон 8 Серия 22
15 мая 1997
График выхода всех сериалов
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