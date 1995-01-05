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Постер к 6-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 6

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 22 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 6-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 6-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джерри общается с участницей конкурса «Мисс Америка». Джордж огорчается, когда оплачивает большой салат для Элейн, но за это благодарят не его, а Джули. Элейн не может поверить, что он говорит с ней об этом. Она возвращается к Джули. Джерри пересматривает свое отношение к новой девушке, когда узнает, что она находилась в отношениях с Ньюманом, и тот ее оставил. Крамер вступает в спор со своим партнером по гольфу, бывшим игроком в бейсбол, который позже выходит из себя и состоит в розыске сотрудниками правоохранительных органов. Крамер, уверенный, что это он во всем виноват, бросается на помощь своему другу. 

Список серий 6-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сопровождающий The Chaperone
Сезон 6 Серия 1
22 сентября 1994
Большой салат The Big Salad
Сезон 6 Серия 2
29 сентября 1994
Благотворительный вечер The Pledge Drive
Сезон 6 Серия 3
6 октября 1994
Китаянка The Chinese Woman
Сезон 6 Серия 4
13 октября 1994
Диван The Couch
Сезон 6 Серия 5
27 октября 1994
Гимнастка The Gymnast
Сезон 6 Серия 6
3 ноября 1994
Суп The Soup
Сезон 6 Серия 7
10 ноября 1994
Ремонт обуви The Mom & Pop Store
Сезон 6 Серия 8
17 ноября 1994
Секретарша The Secretary
Сезон 6 Серия 9
8 декабря 1994
Забег The Race
Сезон 6 Серия 10
15 декабря 1994
Переключиться на другую The Switch
Сезон 6 Серия 11
5 января 1995
Машинка для этикеток The Label Maker
Сезон 6 Серия 12
19 января 1995
Правонарушитель The Scofflaw
Сезон 6 Серия 13
26 января 1995
Сотый спецвыпуск: Часть 1 Highlights of a Hundred (1)
Сезон 6 Серия 14
2 февраля 1995
Сотый спецвыпуск: Часть 2 Highlights of a Hundred (2)
Сезон 6 Серия 15
2 февраля 1995
Борода The Beard
Сезон 6 Серия 16
9 февраля 1995
Приветственный поцелуй The Kiss Hello
Сезон 6 Серия 17
16 февраля 1995
Швейцар The Doorman
Сезон 6 Серия 18
23 февраля 1995
Джимми The Jimmy
Сезон 6 Серия 19
16 марта 1995
Каракули The Doodle
Сезон 6 Серия 20
6 апреля 1995
Джерри из фузилли The Fusilli Jerry
Сезон 6 Серия 21
27 апреля 1995
Клуб дипломатов The Diplomat's Club
Сезон 6 Серия 22
4 мая 1995
Тот, кто раскрашивает лицо The Face Painter
Сезон 6 Серия 23
11 мая 1995
Дублер The Understudy
Сезон 6 Серия 24
18 мая 1995
График выхода всех сериалов
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