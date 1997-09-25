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Постер к 9-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 9

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 25 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 9-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 9-м сезоне сериала «Сайнфелд» Крамер использует масло в качестве солнцезащитного крема. Коллеги Джорджа хотят заставить его уйти. Джерри смеется над пупком своей пассии. Крамер нанимает стажера. Элейн вновь встречается с Дэвидом Падди. Джерри открывает свои чувства. К Элейн пристают евреи. Джордж оказывает помощь отцу продавать компьютеры. Родители Джерри нанимают свою подругу Иззи Мандельбаум, чтобы она стала личным тренером Джерри. Крамера бесят рекламные брошюры, которые он по-прежнему получает на почту. Элейн влюбляется в молодого человека из-за его невероятной улыбки. Отец и мать Джорджа стараются избежать общения с ним.

Список серий 9-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Масло для бритья The Butter Shave
Сезон 9 Серия 1
25 сентября 1997
Голос The Voice
Сезон 9 Серия 2
2 октября 1997
Спокойствие! The Serenity Now
Сезон 9 Серия 3
9 октября 1997
Кровь The Blood
Сезон 9 Серия 4
16 октября 1997
Ненужная почта The Junk Mail
Сезон 9 Серия 5
30 октября 1997
Шоу Мерва Гриффина The Merv Griffin Show
Сезон 9 Серия 6
6 ноября 1997
Машинка для нарезки The Slicer
Сезон 9 Серия 7
13 ноября 1997
Предательство The Betrayal
Сезон 9 Серия 8
20 ноября 1997
Извинение The Apology
Сезон 9 Серия 9
11 декабря 1997
Забастовка The Strike
Сезон 9 Серия 10
18 декабря 1997
Автосалон The Dealership
Сезон 9 Серия 11
8 января 1998
Переделанный глазок The Reverse Peephole
Сезон 9 Серия 12
15 января 1998
Карикатура The Cartoon
Сезон 9 Серия 13
29 января 1998
Сейф The Strongbox
Сезон 9 Серия 14
5 февраля 1998
Органайзер The Wizard
Сезон 9 Серия 15
26 февраля 1998
Жжение The Burning
Сезон 9 Серия 16
19 марта 1998
Книжный магазин The Bookstore
Сезон 9 Серия 17
9 апреля 1998
«Фроггер» The Frogger
Сезон 9 Серия 18
23 апреля 1998
Домработница The Maid
Сезон 9 Серия 19
30 апреля 1998
День Пуэрто-Рико The Puerto Rican Day
Сезон 9 Серия 20
7 мая 1998
Клип-шоу: Часть 1 The Clip Show (1) (a.k.a. The Chronicle (1))
Сезон 9 Серия 21
14 мая 1998
Клип-шоу: Часть 2 The Clip Show (2) (a.k.a. The Chronicle (2))
Сезон 9 Серия 22
14 мая 1998
Финал: Часть 1 The Finale (1)
Сезон 9 Серия 23
14 мая 1998
Финал: Часть 2 The Finale (2)
Сезон 9 Серия 24
14 мая 1998
График выхода всех сериалов
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